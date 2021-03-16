Mustafa Muhammed, Marcao ve Luyindama için açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Muhammed, Marcao ve Luyindama için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Mustafa Muhammed, Marcao ve Luyindama için açıklama
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16 Mart 2021 15:28
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın önemli futbolcuları hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"MARCAO VE LUYINDAMA İLE İMZALAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz "Muhammed Mustafa, Marcao ve Christian Luyindama değer verdiğimiz oyuncular. Beraber yola devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Luyindama ve Marcao ile sona yaklaştık. Kısa bir süre içerisinde sözleşmeleri başkanın önüne getiririz" açıklamasını yaptı.

"MUSTAFA MUHAMMED KALACAK"

Abdurrahim Albayrak ayrıca "Mustafa Muhammed'in opsiyonu Galatasaray'da ve Galatasaray'da devam edecek. Hiçbir sorun yok." diyerek sarı-kırmızılı camiaya müjde verdi.


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