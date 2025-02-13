Mustafa Gürsel: 'Zemin düzelmeden olmaz'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-1 kaybettikleri Amedspor maçının ardından Diyarbakır'da ilk kez futbol oynadıklarını kaydetti.



Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar (saha zemini) düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.



