Mustafa Gürsel: "Zemin düzelmeden olmaz"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-1 kaybettikleri Amedspor maçının ardından Diyarbakır'da ilk kez futbol oynadıklarını kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Zemin düzelmeden olmaz'
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13 Şubat 2025 02:22
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-1 kaybettikleri Amedspor maçının ardından Diyarbakır'da ilk kez futbol oynadıklarını kaydetti.

Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar (saha zemini) düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.


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