Mustafa Gürsel: 'Zemin düzelmeden olmaz'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-1 kaybettikleri Amedspor maçının ardından Diyarbakır'da ilk kez futbol oynadıklarını kaydetti.
Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar (saha zemini) düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar (saha zemini) düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
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