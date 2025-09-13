Mustafa Er: 'Çok iyi mücadele ettik'

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, "mücadele gücü ve kaliteli ayaklarıyla" kazanmayı bildiklerini bildirdi.Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.Önceki maçlara göre oyun olarak geride kaldıklarını belirten Er, "Milli ara bazen ritimli takımları bozabiliyor, bazen de sıkıntılı takımları öne çıkarabiliyor. Çok iyi mücadele ettik. 5 haftayı baz alırsak en vasat oyunlarımızdan birini oynadık ama ona rağmen 2-0'lık galibiyet aldık." dedi.Er, çok iyi mücadele ettiklerini, oyuncularının üzerlerine düşeni yaptığını ve takımdaki birlikteliğin iyi olduğunu kaydetti."İyi oynamayarak kazanmanın önemine" de değinen Er, şöyle konuştu:"İkinci yarı çok net pozisyon vermedik ama oyunu tamamen rakibe verdik. Çok basit hatalar yaptık. İlk yarı biz de çok daha fazlasını atabilirdik ama 1-2 gol de yiyebilirdik. Mücadele gücü yüksek bir karılaşma oldu bizim açımızdan. Maçı çok iyi değerlendirip çok iyi analiz etmemiz gerekiyor ilerisi açısından. Oyun olarak Manisa'nın bizden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen mücadele gücümüz ve kaliteli ayaklarımızla kazanmayı bildik." dedi.