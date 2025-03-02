Mustafa Dalcı: 'Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı'

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti.



MAçın ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, dolayısıyla üzgünüz. Bu maçı unutup artık önümüzdeki maça bakacağız." dedi.