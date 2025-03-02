Mustafa Dalcı: "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Adanaspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı'
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02 Mart 2025 19:09
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti.

MAçın ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, dolayısıyla üzgünüz. Bu maçı unutup artık önümüzdeki maça bakacağız." dedi.
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