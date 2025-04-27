Mustafa Alper Avcı: 'Skoru korumamız gerekiyordu'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı Konyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu. Avcı, maça iyi başladıklarını söyledi.



Özellikle ilk yarıda, top rakipteyken doğru pozisyon aldıklarını aktaran Avcı, "İlk yarıda en büyük sıkıntımız, rakibin kenar ortalarıydı. Rakibin o ortalarına rağmen doğru savunma yaptık." diye konuştu.



Gelişim gösteren oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Avcı, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Savunma arkasına yapılan koşulardan ziyade, kenarlarda çok fazla topla buluştuk. Bunu biraz daha merkeze yönlendirmemiz gerekiyordu, eksik kaldık. Ama en nihayetinde devreye 1-0 önde girdik. Skoru korumamız gerekiyordu. Açıkçası bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntü oldu. Konyaspor'u tebrik ediyorum, büyük bir camia." şeklinde konuştu.



