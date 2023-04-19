Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran hareket

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın eşi Patricia Callero, geçtiğimiz günlerde gittiği İstinye'deki bir AVM önünde iki çocuklu fakir bir anneyi gördü. Bir mağazadan aldığı 15 bin TL'lik çocuk kıyafeti ve 5 bin TL'lik de erzağı gizlice bu aileye ulaştırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran hareket
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19 Nisan 2023 12:25
Galatasaray'ın kariyerindeki başarıları kadar yardımseverliğiyle de alkış alan kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran bir hareket geldi...

2012 yılında Türkiye'deyken katıldığı 'Best Model of the World' yarışmasında 'en iyi gülüş' ödülünü alan ve yarışmadan sonra kendisi gibi Uruguaylı Muslera ile İstanbul'da tanışan Callero, bugüne dek mütevazılığıyla hep takdirleri topladı. Birçok futbolcu eşinin aksine lüks yaşamdan kaçınan Patricia Callero, geçtiğimiz günlerde İstinye'deki bir AVM'ye gitti.

ÇALIŞANLARDAN YARDIM ALDI

Alışveriş merkezine girmeden yol kenarında oturan iki çocuklu bir anneyi gördü. İçerideki bir çocuk mağazasından 15 bin TL'lik kıyafet ve ayakkabı alan güzel yenge, ardından da bir marketten 5 bin TL'lik erzak alışverişi yaptı.

Aldıklarını AVM çalışanları aracılığıyla gizlice bu aileye ulaştıran Patricia Callero, bu hareketiyle bir kez daha kalpleri fethetti. 

 
 

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