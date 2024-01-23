Muslera'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası takımı ateşleyen konuşma

Galatasaray yeniden şampiyonluk yolunda kenetlendi. Sarı-Kırmızılı ekipte sadece yönetim ve teknik heyet değil, takımın önde gelen isimleri de tüm oyuncuları zafere motive etmeye çalışıyor.
Bu doğrultuda sorumluluk alan isimlerden biri de kuşkusuz Fernando Muslera. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki file bekçisinin, 1-1 biten Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin hemen ardından tüm takımı çevresinde topladığı ve bir motivasyon konuşması yaptığı bildirildi.
FENERBAHÇE SONRASI KONUŞMA
Takıma geçmiş şampiyonluklardaki deneyimlerini aktaran Fernando Muslera'nın şu sözlerle takım arkadaşlarını Trabzonspor mücadelesine hazırladığı ifade edildi: "İşte şimdi fırsat elimize geçti. Sahaya çıkıp oynayacağız ve sadece kendi işimizi yapacağız. Bu, şampiyonluk için çok önemli bir maç."
Bu doğrultuda sorumluluk alan isimlerden biri de kuşkusuz Fernando Muslera. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki file bekçisinin, 1-1 biten Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin hemen ardından tüm takımı çevresinde topladığı ve bir motivasyon konuşması yaptığı bildirildi.
FENERBAHÇE SONRASI KONUŞMA
Takıma geçmiş şampiyonluklardaki deneyimlerini aktaran Fernando Muslera'nın şu sözlerle takım arkadaşlarını Trabzonspor mücadelesine hazırladığı ifade edildi: "İşte şimdi fırsat elimize geçti. Sahaya çıkıp oynayacağız ve sadece kendi işimizi yapacağız. Bu, şampiyonluk için çok önemli bir maç."