Muslera'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası takımı ateşleyen konuşma

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası takımı etrafında topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muslera'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası takımı ateşleyen konuşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 08:56
Galatasaray yeniden şampiyonluk yolunda kenetlendi. Sarı-Kırmızılı ekipte sadece yönetim ve teknik heyet değil, takımın önde gelen isimleri de tüm oyuncuları zafere motive etmeye çalışıyor.

Bu doğrultuda sorumluluk alan isimlerden biri de kuşkusuz Fernando Muslera. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki file bekçisinin, 1-1 biten Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin hemen ardından tüm takımı çevresinde topladığı ve bir motivasyon konuşması yaptığı bildirildi.

FENERBAHÇE SONRASI KONUŞMA

Takıma geçmiş şampiyonluklardaki deneyimlerini aktaran Fernando Muslera'nın şu sözlerle takım arkadaşlarını Trabzonspor mücadelesine hazırladığı ifade edildi: "İşte şimdi fırsat elimize geçti. Sahaya çıkıp oynayacağız ve sadece kendi işimizi yapacağız. Bu, şampiyonluk için çok önemli bir maç."



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery