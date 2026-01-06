Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerdeki kariyerine iyi başladı.
Hollandalı futbolcu, Süper Kupa'da eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan maça ilk 11'de başladı.
Musaba, karşılaşmanın dördüncü dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde asisti yapan futbolcu oldu.
Ayrıca Musaba, 67. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de asist yaptı.
İlk maçında iki asist yapan Musaba, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
Hollandalı futbolcu, Süper Kupa'da eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan maça ilk 11'de başladı.
Musaba, karşılaşmanın dördüncü dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde asisti yapan futbolcu oldu.
Ayrıca Musaba, 67. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de asist yaptı.
İlk maçında iki asist yapan Musaba, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
🔥🔥 Anthony Musaba, Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
🆚 İlk Maç
🅰️ 2 Asist pic.twitter.com/Bto8eVZdII
— Sporx (@sporx) January 6, 2026