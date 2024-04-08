ALİ KOÇ'TAN BENZER AÇIKLAMA

VARAN 4 a



Madem benden başka kimse çıkıp konuşmuyor o zaman "Tatar Ramazan" olmaya devam edelim.



28 Şubat günü TFF açıklama yaparak MHK'nın VAR sorumlusu üyesinin istifasını duyurdu. Buraya kadar tamam.

Ama sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılmadım dediği ancak… pic.twitter.com/1poP3WVY3Z



— Murat Sancak (@MuratSancakMt) April 8, 2024

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından flaş bir iddia ortaya attı.Sancak, paylaşımında,ifadelerini kullandı."Madem benden başka kimse çıkıp konuşmuyor o zaman "Tatar Ramazan" olmaya devam edelim.28 Şubat günü TFF açıklama yaparak MHK'nın VAR sorumlusu üyesinin istifasını duyurdu. Buraya kadar tamam. Ama sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılmadım dediği ancak sonradan katıldığı ortaya çıkan hakem eğitim toplantısı var hatırlarsınız! Belli bir bölümü sızınca hakemlerin duygusal motivasyonla penaltı verdiği ortaya çıkan görüntüler.Büyükekşi o toplantının açılış konuşmasında kafaları iyice karıştıran sözler sarf etti: Tolga Özkalfa'yı ben görevden aldım.İş tam bilmeceye döndü değil mi? Yoksa minare kılıfa uymamış mıydı? Yoksa bazı hakemlerin atandığı maçların isimlerinin önceden sızmasının adresi olarak Tolga Özkalfa mı görüldü dersiniz!Hani İzmir hakem yapılanması, Oğuz Sarvan, internet sitesi, özel yazılım bağlantısı mı kelle almıştı?TFF meğer paralel MHK'yı biliyormuş ama... Tesadüfen ortaya çıkan ve başını eski üç hakemin çektiği iddia edilen ve hakem atamalarını sızdırdığı belgelenen "paralel MHK"dan TFF yönetiminin bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.Görevdeyken 8 Mart 2022hakem kararlarına imza atan eski MHK başkanı Ferhat Gündoğdu bu durumu tespit edip TFF yönetiminden adli ve idari süreç başlatılmasını talep etmiş. O dönem Oğuz Sarvan'a noterden ihtarname yollanması kararı alınmış. Sonrası ise tam muamma.Skandal kimsenin adını sanını duymadığı fok18.com adlı site MHK açıklamadan önce bazı maçlara atanacak hakemleri duyurdu. Sadece meraklılarının adını bildiği bu site hakem atamaları için özel bir yazılım bile geliştirmişti.TFF'nin kullandığı Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı bu sitede karşımıza Hakemlik Yönetim Sistemi (HYS) olarak çıkıyor. İddialara göre görevdeki İzmirli iki MHK üyesi atamaları hakemlere bile tebliğ etmeden bu yapıya bildiriyor ve onlarda yazılım sayesinde tıkır tıkır işleyip sitede duyuruyor.Bunun iki büyük tehlikesi var:- Hakemlerin önceden sızması nedeniyle yasa dışı bahis sitelerinden büyük kazançlar elde etmek- Hakem camiası üzerinde bu yolla güç elde edip onları bir şekilde manipüle etmekYasa dışı bahis iddiası uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. TFF'nin organize ettiği liglerle ilgili olarak, Singapur ve Çin kaynaklı bazı bahis sitelerinde "haftanın hakemleri"ne yüksek oranda bahis oynandığı iddia ediliyor. Atama bilgilerine önceden ulaşıp bununla bahis oynandığı düşünülürse elde edilebilecek kazancın büyüklüğü herkesi şaşırtabilir.Skandalın duyulmasının ardından fok18.com sitesi bir anda uçuruluverdi. Ama birileri site aktif durumdayken kopyalama yapıp izlerin silinmesine izin vermedi.Sitenin sahiplik bilgisi sorgulandığında İzmir bilgisi bir takım yerlere yönlendiriyor. Bu bilgiler yetersiz, TFF yönetimi tüm skandallarda olduğu gibi yine sessizliğe bürünüverdi.Meğer TFF kamuoyunda "paralel MHK" olarak nitelenen bu yapıdan haberdarmış. Hem de noterden ihtarname yollayıp, "faaliyetlerinize son verin" diyecek kadar.Sürpriz bir şekilde Nihat Özdemir TFF'sinin MHK başkanı olarak göreve atadığı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin aynı süreç içerisinde birden fazla "paralel MHK" tespit edip hepsiyle ilgili süreç başlatılması için TFF yönetiminden talepte bulunmuş.Oğuz Sarvan'a ihtar çekilmesi için hazırlık yapılmış hatta ihtarnamenin taslağı MHK'ya bile yollanmış.Ancak sonrası tam muamma. Ne konuşan ne de açıklayan var.BEYKOZ 2. NOTERLİĞİ'NEKEŞİDECİ: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUHasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Riva, Beykoz / İstanbulVEKİLİ: Av. Hazer AKİLHasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Riva, Beykoz / İstanbulMUHATAP: OĞUZ SARVANAÇIKLAMALAR: Aşağıdaki hususların ihtandır.Sayın muhatapFederasyonumuz nezdinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı dahil olmak üzere birçok önemli görevlerde yer aldığınız malumunuzdur. Gözlemcilik görevinizin sona ermesinden sonra, Müvekkil TFF bünyesinde edindiğiniz bazı bilgileri kullanmak suretiyle "Hakemlik Yönetim Sistemi" adı altında bir yazılım geliştirdiğiniz ve yine göreviniz gereği edindiğiniz bilgilerle bir kısım Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki hakem ve gözlemcilerin elektronik posta adreslerine "Hakemlik Yönetim Sistemle ilgili elektronik posta gönderdiğiniz, hak sahibi olmaksızın bazı edindiğiniz bilgileri ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullandığınız anlaşılmaktadır. Söz konusu edinilen bilgilerin belirttiğimiz şekilde ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanılması hukuka aykırılık yaratmaktadır.Bununla birlikte müsabakalara hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem ile ilave yardıma hakemleri, gözlemci ve mentörleri doğrudan veya ilgili kurullar aracılığıyla atamak, hakem ve gözlemciler ile ilgili çalışma ve düzenlemeler yapma yetkisi Merkez Hakem Kuruluna ait olup, bu hususlar TFF'nin 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve buna uygun olarak çıkartılan TFF Statüsü ve Merkez Hakem Kurulu Talimatında belirtilmiştir. Bu sebeple Kanun ve Talimatta açıkça belirtilen konularda hakem ve gözlemcilerle atama ve sair hususlarda iletişime geçilmesi Merkez Hakem Kuruluna aittir.Bu sebeple tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; halihazırda Merkez Hakem Kurulu nezdinde resmi göreviniz olmadan hakem veya gözlemcilerle iletişime geçerek ve Müvekkil TFF bünyesinde edindiğiniz bilgilerle oluşturulan programın kullanılmasına ivedilikle son verilmesini, aksi halde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı ihtaren bildiririz.Bu ihtarnamenin çekilip çekilmediği konusunda net bir bilgi yok. Bu ihtarname çekildi mi? Yoksa saklandı mı? Bu ihtarname çekildiyse site bu uygulamayı nasıl sürdürdü? Bu döneme kadar yapılanlara göz mü yumuldu? Ferhat Gündoğdu'dan sonra 3 MHK başkanı ve üyeleri göreve geldi. Bunlar duruma neden müdahale etmedi?O zaman soralım:- ⁠Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesinin ardından beraber çalıştığı MHK başkanları kendisini bu paralel MHK konusunda bilgilendirdi mi?- ⁠Aynı şekilde TFF Hukuk Müşavirliği bilgi verdi mi?- ⁠Göreve geldikten sonra paralel MHK ile ilgili adli veya idari süreç başlatıldı mı?- ⁠Skandalın ortaya çıkmasının ardından Mehmet Büyükekşi'nin, Oğuz Sarvan'ı arayarak siteyi kapattırdığı doğru mu?- ⁠Ortaya çıkan skandal ve paralel MHK'nın faaliyetlerinin ve "haftanın maçlarına atanacak hakemlerle" ilgili bahis oynandığı iddialarının araştıtılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak mı? Nüfuz ve etki casusluğu dahil.- Biri hala görevde olan iki MHK üyesinin bu siteye dolayısıyla bu yapıya hakem atamalarıyla ilgili bilgi sızdırdığı iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatılacak mı?Soruşturmanın selameti için adı geçen diğer MHK üyesinin istifasını isteyecek misiniz? Tolga Özkalfa istifa mı etti yoksa görevden mi alındı?"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında Murat Sancak ile benzer bir açıklama yaptı.Ali Koç, "Bahsin olduğu yerde hakem olmadan da olmaz. Biz işin hakem tarafından bu konuya özellikle yöneldik." dedi.