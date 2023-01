Murat Sancak'tan Başakşehir maçı sonrası flaş tepki!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Başakşehir karşılaşmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu.



Sancak, maç sonunda yaşanan gerginlik için, "77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik." dedi.



Hakemler konusunda açıklama yapan Murat Sancak, "Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi. O maçta yaşananlara bakılınca, 3 tane penaltı ve bir kırmızı kart verilmedi. Sivasspor - Galatasaray maçında verilen gol gölgede bırakıldı. Gözümüzü soka soka merkez hakem komitesi, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriyor. Adana Demirspor - Başakşehir maçına ya da başka bir maça verilse sesimizi çıkarmayacağız. Burada art niyet arıyoruz. Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum, derhal MHK'nın istifasını istemesi lazım." dedi.



"ŞAMPİYON BELİRLENMİŞ"



Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için de tepkisini ortaya koyan Akdeniz ekibinin başkanı, "Arda Kardeşler atanınca federasyonu aradım ve "Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" dedim. Geçen sezon yine bu statta yine olmayan bir penaltı yaratıldı ve 2-1 kaybettik. Bugün de bu maçı katletti Arda Kardeşler, eyyamcılık yaptı. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. VAR çağırmıyorsa eğer bizim penaltı verilen pozisyonda çağrılmaması gerekiyor. Başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Endişelerimizi dile getirdik ve maalesef aynısını yaşadık. Transfer yapmaya gerek yok. Şampiyon belirlenmiş, kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş bana göre. Ligden düşenler de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya da gerek duymuyorum. Her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demirspor, şu anda futbol camiasında en çok severek izlenen takım. Ama maalesef her maçta engelleniyoruz. Bir Antep maçı var, evlere şenlik. Merkez Hakem Komitesi'nin artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki her maçta yine gündeme gelecek. Buradan tekrar söylüyorum Mehmet Büyükekşi'ye bu kurulu da değiştir. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu eğer böyle devam ederse daha da geri gidecek." sözlerini kullandı.





