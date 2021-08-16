Murat Sancak: "Fenerbahçe'yi rahat yenebilirdik"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak: 'Fenerbahçe'yi rahat yenebilirdik'
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16 Ağustos 2021 00:25
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Kazanabilecekleri bir maçı kaydettiklerini söyleyen Sancak, "Fenerbahçe'yi çok rahat yenebilirdik. Fenerbahçe kazandı, top şansı, hakem şansı onların yanındaydı. Daha ligin başı, sadece 3 puan kaybettik. 1-2 tane daha transferimiz olacak. 5 Eylül'e kadar onları da tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ TAKIMI ÇOK BEĞENDİ"

Ali Koç'un takımı beğendiğini kaydeden başkan, "Ali Koç takımı çok beğendi. Ali Koç ile konuştuk ilk maça sizinle çıkmamız şans dedi bizim için. Bizim için de şans dedik ama yendiler bizi." dedi.

"POZİSYON TARTIŞMASIZ PENALTI"

Penaltılarının verilmediğini belirten Sancak, "Hakem çok kötüydü. Sıcaktan diyelim, hakkımız ona helaldir. O da insan, o da hata yapacak. Bu VAR sistemi neden var anlamış değilim, pozisyon tartışmasız penaltıydı. 1. Lig'de VAR yoktu çok çektik, şimdi VAR var" diye konuştu.


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