Murat Sancak: 'Batshuayi için bizden 6 milyon euro istediler'

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak gündemdeki konularla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.Mario Balotelli'nin Sion'a transferiyle ilgili konuşan Murat Sancak "" açıklamasını yaptı.Yeni transfer Artem Dzyuba ile ilgili konuşan Sancak "" ifadelerini kullandı.Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili ayrıca "" açıklamasını yaptı.Michy Batshuayi ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "" dedi.Fenerbahçe'den transfer ettikleri Arda Okan Kurtulan ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "." dedi.Yabancı sınırı ve Rezerv Lig hakkında konuşan Murat Sancak "" diye konuştu.