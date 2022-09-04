Murat Sancak: 'Batshuayi için bizden 6 milyon euro istediler'

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak gündemdeki konularla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"BALOTELLI, TÜRKİYE'DEN SIKILDI"
Mario Balotelli'nin Sion'a transferiyle ilgili konuşan Murat Sancak "Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası. Balotelli özel bir insan. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim. Balotelli gideceği için Dyzuba'yı aldık. O kadar gitmek istedi ki "O zaman parayı sen ver ve git" dedim." açıklamasını yaptı.
"DZYUBA, F.BAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
Yeni transfer Artem Dzyuba ile ilgili konuşan Sancak "Dzyuba çok özel bir oyuncu. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı." ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ, BALOTELLI İÇİN ARADI..."
Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili ayrıca "Göztepe maçından sonra Ali Koç, Mario Balotelli ile ilgili aradı "Ne düşünüyorsun?" demişti. Ben de "Başkanım, size yaramaz. Onu yönetmek için beni de almalısınız" demiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray benden mario'yu istemedi. İsteseler verirdim." açıklamasını yaptı.
"BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER"
Michy Batshuayi ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "Büyük camiaların sorunu çok. Her sene şampiyon olmak istiyorlar. Vincenzo Montella, lig bittikten sonra Michy Batshuayi istedi. Chelsea 6 milyon euro istedi. Fenerbahçe 3 Milyon euroya almışsa, tebrik etmek lazım. Galatasaray da Mauro Icardi'yi almış. Özel oyuncular bunlar." dedi.
"F.BAHÇE 1 MİLYON EUROYA ALABİLİR"
Fenerbahçe'den transfer ettikleri Arda Okan Kurtulan ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan'ı sene sezonunda geri almak isterse, 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Öbür sene almak isterlerse, rakam biraz daha artacak." dedi.
"YABANCI SINIRI KALKSIN"
Yabancı sınırı ve Rezerv Lig hakkında konuşan Murat Sancak "TFF'nin yabancı sınırını kaldırması lazım. Yabancı sınırı olmadan Avrupa'da daha başarılıydık. İyi, kaliteli yerli oyuncu bulsak niye oynatmayalım? Rezerv Ligi en çok isteyenlerden birisi bendim. Saha yetersizliğinden, giderlerden dolyı birçok takım sisteme ayak uyduramadı. Ali Koç devam etmesini istiyordu. Büyük bir takımın hocası 'Ben bunlarla uğraşamam' dedi. Önümüzdeki yıllarda B Takım olarak kurulursa belki daha iyi olabilir." diye konuştu.
"BALOTELLI, TÜRKİYE'DEN SIKILDI"
Mario Balotelli'nin Sion'a transferiyle ilgili konuşan Murat Sancak "Daha kamptayken bile Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Türkiye'den sıkıldı kısacası. Balotelli özel bir insan. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u bugün Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim. Balotelli gideceği için Dyzuba'yı aldık. O kadar gitmek istedi ki "O zaman parayı sen ver ve git" dedim." açıklamasını yaptı.
"DZYUBA, F.BAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
Yeni transfer Artem Dzyuba ile ilgili konuşan Sancak "Dzyuba çok özel bir oyuncu. 4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı." ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ, BALOTELLI İÇİN ARADI..."
Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili ayrıca "Göztepe maçından sonra Ali Koç, Mario Balotelli ile ilgili aradı "Ne düşünüyorsun?" demişti. Ben de "Başkanım, size yaramaz. Onu yönetmek için beni de almalısınız" demiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray benden mario'yu istemedi. İsteseler verirdim." açıklamasını yaptı.
"BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER"
Michy Batshuayi ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "Büyük camiaların sorunu çok. Her sene şampiyon olmak istiyorlar. Vincenzo Montella, lig bittikten sonra Michy Batshuayi istedi. Chelsea 6 milyon euro istedi. Fenerbahçe 3 Milyon euroya almışsa, tebrik etmek lazım. Galatasaray da Mauro Icardi'yi almış. Özel oyuncular bunlar." dedi.
"F.BAHÇE 1 MİLYON EUROYA ALABİLİR"
Fenerbahçe'den transfer ettikleri Arda Okan Kurtulan ile ilgili açıklama yapan Murat Sancak "Fenerbahçe, Arda Okan Kurtulan'ı sene sezonunda geri almak isterse, 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Öbür sene almak isterlerse, rakam biraz daha artacak." dedi.
"YABANCI SINIRI KALKSIN"
Yabancı sınırı ve Rezerv Lig hakkında konuşan Murat Sancak "TFF'nin yabancı sınırını kaldırması lazım. Yabancı sınırı olmadan Avrupa'da daha başarılıydık. İyi, kaliteli yerli oyuncu bulsak niye oynatmayalım? Rezerv Ligi en çok isteyenlerden birisi bendim. Saha yetersizliğinden, giderlerden dolyı birçok takım sisteme ayak uyduramadı. Ali Koç devam etmesini istiyordu. Büyük bir takımın hocası 'Ben bunlarla uğraşamam' dedi. Önümüzdeki yıllarda B Takım olarak kurulursa belki daha iyi olabilir." diye konuştu.