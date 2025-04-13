Murat Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı"

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin: 'İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı'
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13 Nisan 2025 19:02
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, puan veya puanlar almak için maça çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Selçuk İnan ve Gaziantep ekibini galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Maça çıkmadan önce hedeflerinin puan ve puanlar almak olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlk yarı bizim için işler iyi gidiyordu. İlk yarının bitimine 10 saniye kala yediğimiz bir gol içinde olduğumuz durumdan dolayı biraz kırılganlıklar, Kayseri maçı sonrası kendini göstermeye başladı. İkinci yarı oynadığımız oyun bize yakışmadı. O oyunla maçı kaybetmeyi hak ettik. İlk yarı oynadığımız oyunu devam ettirip, soyunma odasına 1-0 önde gidebilseydik maçın bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

Şahin, bundan sonraki maçları daha iyi oynayarak önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade etti.

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