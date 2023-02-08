Munir: 'Burası benim evimdi! Yıkıldı'

Sezon başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Wehda'ya transfer olan Munir, Hatay ile ilgili acısını paylaştı.



İşte Munir Muhammedi'nin açıklaması:



"Bu feldaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimde. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım.



Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti.



Herksin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başıan gelebilir.



Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim."





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