Muhammed Dursun: 'Tarih yazmak istiyorum'

Altın kemer sahibi kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de Ağustos veya Eylül ayında gerçekleşecek organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Hedefinin Dubai'deki organizasyondan şampiyonluk kemeri ile ayrılmak olduğunu ifade eden Muhammed Dursun, "Aslında konuya şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sene ağır sıklet kemeri unvanını ele geçirdim ve şampiyon oldum. Geçen yıldan beri Dubai'den teklif almaktaydık. Bu anlaşmaya sonunda varıldı. İnşallah bir aksilik olmazsa Dubai'de Ağustos veya Eylül ayı gibi dövüşeceğim. Biliyorsunuz ki önceden Amerika'da gündemde olan boks, son zamanlar Dubai ve Riyad'da gündemde olmaya başladı. Çünkü yatırımcı çok fazla ve insanların ilgisini çekiyor. Biz ve bizim gibi sporcuların orada dövüşmesi dünyada birçok ülkede bize kapıyı aralayacak. Çok daha farklı yerlerde dövüşmemiz için imkanlar sağlayacak. Formum ve kondisyonum şu an için iyi. Kendimi de iyi hissediyorum. Allah nasip ederse ringde olacağım ve şampiyonluk kemerini oradan alıp geleceğim" diye konuştu.



"MAYIS AYI GİBİ RAKİBİM BELLİ OLACAK"



Birleşik Arap Emirlikleri'nde dövüşeceği rakibinin mayıs ayında belli olacağını söyleyen Dursun, "Ağustos ve eylül ayı gibi dövüşeceğim. Muhtemelen mayıs ayı gibi rakibim ve zamanı da belli olacak. Zaten ona göre bir hazırlık süreci yapacağız" yorumlarında bulundu.



"BANA BUGÜN ELDİVENLERİ GİYDİRİN, BEN DÖVÜŞÜRÜM"



Dubai'de düzenlenecek organizasyonda alacağı galibiyetin, kick-boks dünyasının en üst seviyesi olan Glory'e gitmek açısından önemli olduğunu vurgulayan Muhammed Dursun, "Zaten Dubai'de dövüşme sebeplerimizden bir tanesi Glory'nin kapısının bize aralanması. Biliyorsunuz Glory dünyadaki en büyük organizasyonlardan bir tanesi. İnşallah Dubai'de kazanacağımız maçın arkasından Glory'de Hollanda'da maç teklifi alacağız. Bunun için bir hazırlığımız var. Ben aslında şunu hep vurguluyorum. Daha önceki röportajlarımda da söyledim. Dünyanın birçok ülkesinde dövüşmüş bir sporcuyum. Uluslararası derecelerim var. Bana bugün eldivenleri giydirin, ben dövüşürüm. Her zaman hazırım. İnşallah Dubai'deki maçımı kazanıp, Glory'de bir Türk olarak tarih yazacağım" şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH İKİNCİSİ MUHAMMED DURSUN OLACAK"



Daha önce Glory'de başarı yakalayabilmiş tek sporcunun Cihat Kepenek olduğunu söyleyen Dursun, "Daha önce başarı yakalayabilmiş sadece bir tane sporcumuz var. Cihat Kepenek bizi Glory'de temsil ediyor. İnşallah ikincisi Muhammed Dursun olacak" diyerek sözlerini noktaladı.





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