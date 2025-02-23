Muğlaspor özel provayı rahat kazandı

Muğlaspor, hazırlık maçında Kuşadasıspor'u 4-1 mağlup ederek formunu korudu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor özel provayı rahat kazandı
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23 Şubat 2025 16:13

Futbol Federasyonu yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de bu hafta sonu oynanması gereken maçları ertelerken, sezona verilen zorunlu arada Muğlaspor ile Kuşadasıspor özel maçta karşı karşıya geldi. 

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve ortağı olan Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadyumu'nda ağırladığı 1'inci Grup ekibi Kuşadasıspor'u 4-1 yendi.

Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri Furkan Demir, Muhammet Arslantaş, Yasin Uzunoğlu ve Nurettin Çakır kaydetti.


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