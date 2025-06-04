Muğlaspor'da kongre ertelendi

Muğlaspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile ertelendi. Yeni tarih 12 Haziran olarak açıklandı.

calendar 04 Haziran 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Muğlaspor'da kongre ertelendi
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2'nci Lig'de 18 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'un 3 Haziran Salı yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Yeşil-beyazlıların kongresi 12 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Muğlaspor'a üst üste iki şampiyonluk yaşatıp Bölgesel Amatör Lig'den yıllar sonra 2'nci Lig'e çıkaran Başkan Menaf Kıyanç'ın henüz adaylık açıklaması yapmamasına rağmen seçime tek listeyle girmesi bekleniyor.


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