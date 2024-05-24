Muaythaide 'Demir yumruk Zeliha'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda birincilik elde eden 18 yaşındaki milli sporcu Zeliha Nur Kamaç, şimdi de dünya şampiyonu olma hedefiyle antrenmanlarda ter döküyor.



Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Zeliha Nur Kamaç, 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti.



Daha önce "yıldızlar" ve "gençler" kategorilerinde milli formayı terleten Zeliha Nur, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.



Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Muaythai Şampiyonası'na ilk kez "büyükler" kategorisinde katılan Zeliha Nur, burada elde ettiği şampiyonlukla Yunanistan'da 31 Mayıs-10 Haziran'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.



Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu gözetiminde günde çift antrenman yapan Zeliha Nur Kamaç, Yunanistan'daki şampiyonada kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.



- "Muaythai sporunu televizyonda izleyince ilgimi çekti"



Zeliha Nur Kamaç, AA muhabirine, televizyon izlerken ilk kez rastladığı bu spora ilgi duymaya başladığını söyledi.



Kilo vermek ve sağlıklı yaşam için muaythaiye başladığını dile getiren Zeliha Nur, "Antrenörüm Yasin Urlu yeteneğimi keşfetti. Çok çalıştım ve başarılı oldum. Ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya da katılmaya başladım. Antalya'da 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde altın madalya kazandım. Malezya'da 2022'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise gençler kategorisinde 3. oldum. Bu yıl da Kemer ilçesinde ilk kez büyükler kategorisinde müsabakalara katıldım." diye konuştu.



Milli forma için mücadele etmenin büyük gurur olduğuna dikkati çeken Zeliha Nur, "Bu sene Antalya Kemer'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na ilk defa büyükler kategorisinde katılarak birinci oldum. Katılmaya hak kazandığım Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyorum. Şampiyona 31 Mayıs-10 Haziran'da düzenlenecek. Milli formayı bir kez daha giyecek olmanın heyecanı içindeyim. Şampiyona için her gün yoğun şekilde antrenman yapıyorum. Kendi sıkletimde kadın sporcu olmadığı için antrenmanlarımı erkek sporcularla sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Arkadaşlarım bana 'Demir yumruk' diye sesleniyor"



Başarılarıyla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini belirten Zeliha Nur, "Düzenli çalışarak her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Kısa sürede rakiplerimi alt etmem, sert vuruşlarım ve madalyaları toplamaya başlamamdan dolayı arkadaşlarım artık bana 'Demir yumruk Zeliha' diye sesleniyor." şeklinde konuştu.



- "Zeliha çok yetenekli bir sporcu"



Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu ise 2017'den beri birlikte çalıştıkları Zeliha Nur Kamaç'ın başarılarıyla gururlandıklarını dile getirdi.



Zeliha'yı "Çok yetenekli bir sporcu" diye niteleyen Urlu, sporcusundaki bu fizik gücü ve azmi daha ilk yıllarda keşfettiğini kaydetti.



Zeliha'yı haftanın 6 günü çift idmanla Dünya Şampiyonası'na hazırladıklarını aktaran Urlu, "Bu sene 23 yaş altında yarışması gerekirken 'Büyüklerde yarışacağım hocam.' dedi. Türkiye Şampiyonası'nda yıllarca milli formayı giymiş bir sporcuyu finalde eleyerek altın madalyaya ulaştı. Zeliha, önümüzdeki hafta İstanbul'da milli takım kampına katılacak. Hedefimiz Yunanistan'dan altın madalyayla dönmek." değerlendirmesinde bulundu.





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