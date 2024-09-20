Mourinho'nun sürpriz savunmacısı: Szymanski

Jose Mourinho, Samandıra'da hemen hemen her ayrıntıya çalışıyor.Oyuncularına pres konusunda uyarılarda bulunan Portekizli hoca, yoğun bir baskıda bulunmayacak. Ancak Abdülkerim Bardakcı'ya, ilk kontrolünde şok pres planlanıyor.Sebastian Szymanski, bu konuda ön plana çıkacak. Abdülkerim ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.