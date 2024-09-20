Mourinho'nun sürpriz savunmacısı: Szymanski

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Galatasaray'ın savunmadaki silahı olan Abdülkerim Bardakcı'nın oyun kurmasına engel olacak. Szymanski, şok pres ile çıkışların önünü kesecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'nun sürpriz savunmacısı: Szymanski
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 11:48
Son güncelleme 20 Eylül 2024 13:07
Jose Mourinho, Samandıra'da hemen hemen her ayrıntıya çalışıyor.

Oyuncularına pres konusunda uyarılarda bulunan Portekizli hoca, yoğun bir baskıda bulunmayacak. Ancak Abdülkerim Bardakcı'ya, ilk kontrolünde şok pres planlanıyor.

Sebastian Szymanski, bu konuda ön plana çıkacak. Abdülkerim ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.

Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek. 

BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!





 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery