Mourinho'dan Amrabat'a uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatay maçına kart sınırında çıkacak olan Sofyan Amrabat'ı özel olarak uyardı.
Kendisine kritik haftalarda çok ihtiyacı olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcının, "Gereksiz kart görmeni istemiyorum. Maçta hakeme şiddetli itirazda bulunmamalısın. Her zaman sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Faslı futbolcu, Hatayspor maçında kart görmesi halinde Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Kendisine kritik haftalarda çok ihtiyacı olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcının, "Gereksiz kart görmeni istemiyorum. Maçta hakeme şiddetli itirazda bulunmamalısın. Her zaman sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Faslı futbolcu, Hatayspor maçında kart görmesi halinde Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.