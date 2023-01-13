Moukoko'nun gerçek yaşı tartışılıyor

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Youssafa Moukoko'nun gerçekte 18 değil 22 yaşında olduğu iddiası ortaya atıldı.



İlk olarak Alman basınında ortaya çıkan haberlerde Moukoko'nun resmi kayıtlarda 20 Kasım 2004 doğumlu olduğu ancak Kamerun'dan ev edinilmeden önce 2000 doğumlu olduğuna dair belgelerin olduğu belirtildi. Üvey babasının basına verdiği bilgilere göre Moukoko'nun gerçek adının Yousouffa Mohamadou olduğu, doğumunun ise bilinenden 4 yıl önce olduğu ifade edildi.



Konuyla ilgili Almanya Futbol Federasyonu'ndan verilen kısa bilgide Moukoko'nun vatandaşlık kayıtlarının incelendiği ve oyuncunun doğum tarihinde bilinenden farklı bir sonuca ulaşılamadığı kaydedildi.



Eğer iddialar doğrulanırsa şuanda 18 yaşında olan Moukoko'nun yaşının 22 olduğu kayıtlara geçerek değişiklik yapılacak.



Sezon sonunda Dortmund'la sözleşmesi sona erecek olan Moukoko'nun Dortmund'dan yeni kontratında ciddi bir artış talep ettiği haberleri son günlerde spor sayfalarını sıkça meşgul etmişti.



Bu sezon ise Moukoko, Dortmund formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 6 gol 6 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.





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