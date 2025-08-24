24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-190'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-017'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-04'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-04'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-04'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-033'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışında zafer, Marc Marquez'in oldu.

calendar 24 Ağustos 2025 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi.

MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.


Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 280

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 164

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
