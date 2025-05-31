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MotoGP dünya şampiyonundan flaş açıklama!

MotoGP dünya şampiyonu Martin, 2025 sezonun sonunda Aprilia'dan ayrılmak istediğini resmen duyurdu.

calendar 31 Mayıs 2025 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
MotoGP dünya şampiyonundan flaş açıklama!
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Aprilia sürücüsü Jorge Martin, 2025 sezonun sonunda İtalyan takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Autosport'un haberine göre Jorge martin Aprilia yönetimine, takıma henüz bu sezonun başında katılmış olmasına rağmen ayrılma niyetini dile getirdi.

ÇIKIŞ MADDESİ SORUNU


Şampiyon sürücünün kontratında çıkış maddesi bulunuyor ancak Aprilia, çıkış maddesinin şampiyon sürücünün uzun süreli sakatlıklarından dolayı geçersiz olması gerektiğini savunuyor

JORGE MARTİN'İN SOSYAL MEDYADAKİ AÇIKLAMALARI

Aprilia sürücüsü sosyal medya üzerinden "Sözleşmeyi imzaladığımızda Aprilia ile belirli koşulların sağlanmaması durumunda 2026 sezonu için kariyerim adına farklı kararlar verme hakkımın doğması üzerinde anlaşmıştık, bu Aprilia ile anlaşmamdaki önemli bir nedendi" diyerek açıklama yaptı.

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