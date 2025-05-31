MotoGP dünya şampiyonundan flaş açıklama!

ÇIKIŞ MADDESİ SORUNU

JORGE MARTİN'İN SOSYAL MEDYADAKİ AÇIKLAMALARI

Aprilia sürücüsü Jorge Martin, 2025 sezonun sonunda İtalyan takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Autosport'un haberine göre Jorge martin Aprilia yönetimine, takıma henüz bu sezonun başında katılmış olmasına rağmen ayrılma niyetini dile getirdi.Şampiyon sürücünün kontratında çıkış maddesi bulunuyor ancak Aprilia, çıkış maddesinin şampiyon sürücünün uzun süreli sakatlıklarından dolayı geçersiz olması gerektiğini savunuyorAprilia sürücüsü sosyal medya üzerinden "Sözleşmeyi imzaladığımızda Aprilia ile belirli koşulların sağlanmaması durumunda 2026 sezonu için kariyerim adına farklı kararlar verme hakkımın doğması üzerinde anlaşmıştık, bu Aprilia ile anlaşmamdaki önemli bir nedendi" diyerek açıklama yaptı.