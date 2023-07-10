Morutan'a Süper Lig'den iki talip

Pisa'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'a geri dönen Olimpiu Morutan'ın talipleri giderek artıyor.
KONYASPOR VE PENDİKSPOR
Daha önce adı İtalyan ekipleriyle anılan Rumen futbolcuya Süper Lig'den de talipler çıktı.
Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Pendikspor, Morutan için nabız yokladı.
OKAN BURUK GÖRMEK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan'ı Avusturya kampında görmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu için acele etmiyor.
KARAR KAMP SONRASI
Okan Buruk'un Avusturya kampı sonrası Morutan ile ilgili vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
KONYASPOR VE PENDİKSPOR
Daha önce adı İtalyan ekipleriyle anılan Rumen futbolcuya Süper Lig'den de talipler çıktı.
Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Pendikspor, Morutan için nabız yokladı.
OKAN BURUK GÖRMEK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan'ı Avusturya kampında görmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu için acele etmiyor.
KARAR KAMP SONRASI
Okan Buruk'un Avusturya kampı sonrası Morutan ile ilgili vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceği netlik kazanacak.