Morant korkuttu, polis kontrole gitti: "Durumu iyi..."!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in Instagram hikayelerinde paylaştığı gizemli mesajın ardındaki anlam belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Morant korkuttu, polis kontrole gitti: 'Durumu iyi...'!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 10:48
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 10:53
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in Instagram hikayelerinde paylaştığı gizemli mesajın ardındaki anlam belli oldu.

Morant, geçtiğimiz gün Instagram hikayelerinde takipçilerini ve hayranlarını endişelendiren birkaç fotoğraf ve mesaj paylaşmıştı.

Ja, hikayelerinde sırasıyla "Seni seviyorum anne", "Seni seviyorum baba" ve "1 numarasın bebeğim, seni seviyorum" şeklinde mesajlar yazan fotoğraflar paylaştıktan sonra, son olarak sadece "Güle güle" yazdığı bir fotoğraf ekledi.

Morant'in hayranları dahil NBA dünyasından birçok kişiyi endişelendiren bu mesajların ardından, bölge polisi Grizzlies yıldızını iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ziyaret etti ve The Athletic'ten Mike Vorkunov, Shelby County Şerif Ofisinden bir sözcünün iyi haberlerini şu şekilde paylaştı:

"Polis, Çarşamba günü Ja Morant'in imalı sosyal medya paylaşımlarının ardından birkaç memurun kendisini kontrol amaçlı ziyaret ettiğini ve neyse ki herhangi bir tehlikede olmadığını gördüklerini söyledi.

Shelby County Şerif Ofisi sözcüsü, Morant'in Instagram sayfasında konuyla ilgili mesajları paylaşmasından kısa bir süre sonra polislerin NBA yıldızının Tennessee'deki evine gittiğini açıklayarak, Ja'nın kendilerine yalnızca 'sosyal medyaya ara verdiğini' ve 'İyi olduğunu' söylediğini iletti."

Morant'in paylaşımları, bir arkadaşının Instagram canlı yayınında silah gösterdiği ortaya çıktıktan Grizzlies'in kendisini 14 Mayıs'ta takım tesislerinden uzaklaştırmasından bu yana ilk sosyal medya paylaşımlarıydı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery