Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in Instagram hikayelerinde paylaştığı gizemli mesajın ardındaki anlam belli oldu.



Morant, geçtiğimiz gün Instagram hikayelerinde takipçilerini ve hayranlarını endişelendiren birkaç fotoğraf ve mesaj paylaşmıştı.



Ja, hikayelerinde sırasıyla "Seni seviyorum anne", "Seni seviyorum baba" ve "1 numarasın bebeğim, seni seviyorum" şeklinde mesajlar yazan fotoğraflar paylaştıktan sonra, son olarak sadece "Güle güle" yazdığı bir fotoğraf ekledi.



Morant'in hayranları dahil NBA dünyasından birçok kişiyi endişelendiren bu mesajların ardından, bölge polisi Grizzlies yıldızını iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ziyaret etti ve The Athletic'ten Mike Vorkunov, Shelby County Şerif Ofisinden bir sözcünün iyi haberlerini şu şekilde paylaştı:



"Polis, Çarşamba günü Ja Morant'in imalı sosyal medya paylaşımlarının ardından birkaç memurun kendisini kontrol amaçlı ziyaret ettiğini ve neyse ki herhangi bir tehlikede olmadığını gördüklerini söyledi.



Shelby County Şerif Ofisi sözcüsü, Morant'in Instagram sayfasında konuyla ilgili mesajları paylaşmasından kısa bir süre sonra polislerin NBA yıldızının Tennessee'deki evine gittiğini açıklayarak, Ja'nın kendilerine yalnızca 'sosyal medyaya ara verdiğini' ve 'İyi olduğunu' söylediğini iletti."



Morant'in paylaşımları, bir arkadaşının Instagram canlı yayınında silah gösterdiği ortaya çıktıktan Grizzlies'in kendisini 14 Mayıs'ta takım tesislerinden uzaklaştırmasından bu yana ilk sosyal medya paylaşımlarıydı.



