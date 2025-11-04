Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, basketboldan artık eskisi kadar keyif almadığını söyledi.Morant, takım içi disiplinsiz davranış nedeniyle bir maç cezası aldıktan sonra Pazartesi akşamı Detroit Pistons karşılaşmasıyla sahalara döndü.Ancak Action News 5'ten Matt Infield'in aktardığına göre, Morant maç sonrası yaptığı açıklamada artık basketboldan eskisi kadar keyif almadığını itiraf etti.sorusuna yıldız oyuncu yalnızca,yanıtını verdi.Kaynaklara göre, Grizzlies'in ilk sezonunu geçiren başantrenörü Tuomas Iisalo, geçtiğimiz Cuma gecesi Los Angeles Lakers'a kaybedilen maçın ardından Morant'in liderliğini ve sahadaki çabasını sorguladı. ESPN'den Shams Charania, Iisalo'nun sözlerinin Morant'ten uygunsuz ve küçümseyici bir yanıtla karşılık bulduğunu bildirdi.Buna rağmen 24 yaşındaki yıldız, kulüple ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı:Morant, olayın ardından çıktığı ilk maçta 18 sayı ve 10 asist üretti ancak 5/16 isabet oranıyla oynadı ve 5 top kaybı yaptı. Grizzlies maçı 114-106 kaybederek sezon derecesini 3 galibiyet – 5 mağlubiyete geriletti.