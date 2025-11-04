04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Morant: "Basketboldan aldığım neşeyi kaybettim..."

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, basketboldan artık eskisi kadar keyif almadığını söyledi.

Morant, takım içi disiplinsiz davranış nedeniyle bir maç cezası aldıktan sonra Pazartesi akşamı Detroit Pistons karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Ancak Action News 5'ten Matt Infield'in aktardığına göre, Morant maç sonrası yaptığı açıklamada artık basketboldan eskisi kadar keyif almadığını itiraf etti.


"Basketbola olan tutkunuzu nasıl yeniden kazanabilirsiniz?" sorusuna yıldız oyuncu yalnızca, "Göreceğiz," yanıtını verdi.

Kaynaklara göre, Grizzlies'in ilk sezonunu geçiren başantrenörü Tuomas Iisalo, geçtiğimiz Cuma gecesi Los Angeles Lakers'a kaybedilen maçın ardından Morant'in liderliğini ve sahadaki çabasını sorguladı. ESPN'den Shams Charania, Iisalo'nun sözlerinin Morant'ten uygunsuz ve küçümseyici bir yanıtla karşılık bulduğunu bildirdi.

Buna rağmen 24 yaşındaki yıldız, kulüple ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı:

"Eğer iyi bir ilişkim olmasaydı, onlarla hiç konuşmazdım."

Morant, olayın ardından çıktığı ilk maçta 18 sayı ve 10 asist üretti ancak 5/16 isabet oranıyla oynadı ve 5 top kaybı yaptı. Grizzlies maçı 114-106 kaybederek sezon derecesini 3 galibiyet – 5 mağlubiyete geriletti.

