Trabzonspor'un sezon başında 100 bin euro'ya ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği Montasser Lahtimi son 3 maçında 2 asist yaparak dikkat çekti.
Fas kulübü, 22 yaşındaki sağ kanadın borservisini, maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 bin euro'ya alacak.
Faslı yıldız şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer aldı. Opsiyon maddesinin devreye girmesi kesin gibi...
Fas kulübü, 22 yaşındaki sağ kanadın borservisini, maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 bin euro'ya alacak.
Faslı yıldız şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer aldı. Opsiyon maddesinin devreye girmesi kesin gibi...