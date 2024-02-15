Montasser Lahtimi Fas'ta kalıyor!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak Wydad Casablanca'ya gönderdiği Montasser Lahtimi, kulübünün şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer alırken opsiyon maddesinin devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Montasser Lahtimi Fas'ta kalıyor!
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15 Şubat 2024 12:42
Trabzonspor'un sezon başında 100 bin euro'ya ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği Montasser Lahtimi son 3 maçında 2 asist yaparak dikkat çekti.

Fas kulübü, 22 yaşındaki sağ kanadın borservisini, maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 bin euro'ya alacak.

Faslı yıldız şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer aldı. Opsiyon maddesinin devreye girmesi kesin gibi...  

 
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