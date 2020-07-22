Mondragon: 'Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum'

Tarihler 1 Temmuz 2001'i gösterdiğinde Galatasaray, Fransa'nın Metz takımından Taffarel'in yerine bir kaleci kiraladı... O isim; Ali Fardy Mondragon'du... Taraftarlar Kolombiyalı olan bu kaleciyi tanımıyordu. Ancak, Mondi, o sezon gösterdiği performansla tüm Sarı-Kırmızılı renklere gönül verenleri kendisine hayran bıraktı ve Galatasaray, 1 Temmuz 2002'de Kolombiyalı kalecinin bonservisini 4.5 milyon euroya aldı...



ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI



Taffarel'den sonra Aslan'ın kalesi emin ellerdeydi... Mondragon, 2007'ye kadar Galatasaray'da harika bir performans ortaya koydu ve taraftarların sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı takımın tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Mondi, Cim Bom'dan ayrıldıktan sonra da Galatasaray'ı hiç unutmadı, Sarı-Kırmızılı renklere olan sevgisini her fırsatta açıkça söyledi. Önceki gün Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Kolombiyalı kaleci, "Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum" diyerek Cim Bom'a olan aşkını bir kez daha dile getirdi.



