Mondragon: "Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum"

Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı günleri unutamıyor. 5 yıl Galatasaray forması giyen Mondragon, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum" diyerek Aslan'a olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Haber; Akşam
Mondragon: 'Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2020 10:51
Tarihler 1 Temmuz 2001'i gösterdiğinde Galatasaray, Fransa'nın Metz takımından Taffarel'in yerine bir kaleci kiraladı... O isim; Ali Fardy Mondragon'du... Taraftarlar Kolombiyalı olan bu kaleciyi tanımıyordu. Ancak, Mondi, o sezon gösterdiği performansla tüm Sarı-Kırmızılı renklere gönül verenleri kendisine hayran bıraktı ve Galatasaray, 1 Temmuz 2002'de Kolombiyalı kalecinin bonservisini 4.5 milyon euroya aldı... 

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Taffarel'den sonra Aslan'ın kalesi emin ellerdeydi... Mondragon, 2007'ye kadar Galatasaray'da harika bir performans ortaya koydu ve taraftarların sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı takımın tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Mondi, Cim Bom'dan ayrıldıktan sonra da Galatasaray'ı hiç unutmadı, Sarı-Kırmızılı renklere olan sevgisini her fırsatta açıkça söyledi. Önceki gün Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Kolombiyalı kaleci, "Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum" diyerek Cim Bom'a olan aşkını bir kez daha dile getirdi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için