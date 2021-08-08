Monchi, Ozan Kabak'ı kafaya taktı bir kere

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Schalke 04'ten ayrılmak isteyen Ozan Kabak için kulübüyle görüşmeye başladı.



Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Schalke 04'ün satış listesine koyduğu Ozan Kabak için Monchi'nin ilk teklifi 10 milyon euro oldu. Schalke ise 15 milyon euro karşılığında Ozan'ı vermeye hazır olduklarını iletti. Görüşmelerin devam ettiği ve iki kulübün kısa süre içinde el sıkışabileceği kaydedildi.



"SEVILLA İÇİN İDEAL STOPER"



Monchi'nin La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yüksek seviyede mücadele edecek bir kadro kurmak istediği ve Ozan Kabak'ın da yüksek tecrübesiyle Sevilla'nın savunma rotasyonu için ideal bir oyuncu olabileceği vurgulandı.



Stoper rotasonunda Diego Carlos, Karim Rekik, Joris Gnagnon'a sahip olan Sevilla'nın Jules Kounde'yi ise astronomik bir bedelle göndereceğinin altı çizildi.



21 YAŞINDA AMA TECRÜBESİ BÜYÜK



Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon euro bedelle transfer olan Ozan Kabak, geçen sezonun ikinci devresini 1.1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Liverpool'da geçirmişti.



21 yaşındaki Milli stoper Ozan Kabak, kariyerinde 55 Bundesliga, 14 Süper Lig, 9 Premier Lig ve 8 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.



