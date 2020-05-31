Mönchengladbach, 2 hafta sonra 4 golle nefes aldı!

Almanya Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i konuk etti.Borussia Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi Mönchengladbach'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Neuhaus, 41. ve 59. dakikalarda Thuram ve 81. dakikada Plea kaydetti. Union Berlin'in tek golünü ise Sebastian Andersson attı.Union Berlin'de forma giyen Yunus Mallı, 80. dakikada oyuna dahil oldu.Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Gladbahch, puanını 56'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet göremeyen Union Berlin ise 31 puanda kalarak, 14. sırada yer aldı.Mönchengladbach, gelecek hafta Freiburg deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise Schalke 04'ü ağırlayacak.Dünya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken, ABD, şimdi de protestolarla çalkalanıyor. George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşınını polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşamını yitirmesi, ülke çapında gösterilere neden oldu.Bir çok sporcu da Floyd için adalet mesajları attı. Kıta dışında da Londra'da protesto gösterileri düzenlendi. Almanya Ligi'nde de oyuncular olaya duyarsız kalmadı.Borussia Mönchengladbach'ın Union Berlin'i 4-1 yendiği maça Marcus Thuram'ın protestosu damga vurdu. Fransız forvet, Union Berlin'e attığı 2 golün ardından George Floyd'u unutmadı ve spor tarihinin en önemli protestolarından birini sergileyen Colin Kaepernick (Eski Amerikan Futbolu oyuncusu Kaepernick, siyahilerin polis tarafından öldürülmesini protesto için maçlar öncesi okunan Amerika Milli Marşı sırasında diz çöktü) gibi dizlerinin üstüne yerde kaldı ve olaya tepki gösterdi.