Monacolu Camara'ya homofobi cezası!

Monaco forması giyen Muhammed Camara'ya Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza verildi.

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Monacolu Camara'ya homofobi cezası!
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31 Mayıs 2024 01:23
Monaco forması giyen Muhammed Camara Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza aldı.

Başarılı futbolcunun, homofobiyle mücadele logosunu siyaha boyayarak görünmeyecek hale getirdiği için bu cezayı aldığı belirtildi.

Monaco yöneticisi Thiago Scuro da oyuncusuna tepki gösterdi ve yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Scuro yaptığı açıklamada, "Karara saygı duyuyoruz. Kulüp olarak yaptıklarını kabul etmiyoruz. Verilen cezaya itiraz etmeyeceğiz. Biz de bir yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Camara bu sezon Monaco formasını 20 kez giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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