Monaco, Clermont'u 4 golle ateşe attı!

Fransa Ligue 1 32. hafta maçında Monaco, sahasında Clermont ile karşılaştı. Stade Louis-II'de oynanan maçı Monaco 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Minamino, 37. dakikada Embolo, 57 ve 87. dakikalarda Ben Yedder kaydetti.



Monaco oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Puanını 61'e çıkaran ev sahibi ekip ikinci sıradaki yerini korudu.



25 puanla son sırada kalan Clermont, Metz'in Rennes'i mağlup etmesi halinde Ligeu 1'e veda edecek.



Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Montpellier ile oynayacak. Clermont ise Lyon ile karşı karşıya gelecek.





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