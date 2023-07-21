Modeste'in menajeri İstanbul'a geldi!

Adı Pendikspor ile anılan tecrübeli golcü Anthony Modeste ve menajeri transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Modeste'in menajeri İstanbul'a geldi!
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21 Temmuz 2023 15:22
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 15:26
Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi hareketliliği sürdürüyor. 

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Anthony Modeste ve temsilcisi transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. 

35 yaşındaki Fransız oyuncunun adı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ile anılıyordu.

Modeste, geçtiğimiz yıl Dortmund ile 28 maça çıkmış 2 gol 1 asist kaydemişti. 

BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Nice, Blakburn, Bordeux, Hoffenheim, Saint Ettiene, Köln ve Borussia Dortmund formaları giydi.




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