Modeste'in menajeri İstanbul'a geldi!

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi hareketliliği sürdürüyor.



Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Anthony Modeste ve temsilcisi transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.



35 yaşındaki Fransız oyuncunun adı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ile anılıyordu.



Modeste, geçtiğimiz yıl Dortmund ile 28 maça çıkmış 2 gol 1 asist kaydemişti.



BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ



Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Nice, Blakburn, Bordeux, Hoffenheim, Saint Ettiene, Köln ve Borussia Dortmund formaları giydi.









