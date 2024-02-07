MKE Ankaragücü yıldız ismin sözleşmesini uzattı

MKE Ankaragücü, Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü yıldız ismin sözleşmesini uzattı
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07 Şubat 2024 20:37
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilendiği belirtildi.

Ali Kaan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın katıldığı aktarıldı.

MKE Ankaragücü'ne 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde gelen Ali Kaan, bu sezon 24 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

 

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