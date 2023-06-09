MKE Ankaragücü, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.



Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan ve son maçını 7 Haziran'da oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi takımına 3 Temmuz'a kadar izin verdi.



Sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak MKE Ankaragücü, kamp çalışmalarını ise Bolu'da yapacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarının programı daha sonra belli olacak.



Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak.





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