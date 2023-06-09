MKE Ankaragücü, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan ve son maçını 7 Haziran'da oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi takımına 3 Temmuz'a kadar izin verdi.
Sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak MKE Ankaragücü, kamp çalışmalarını ise Bolu'da yapacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarının programı daha sonra belli olacak.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan ve son maçını 7 Haziran'da oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi takımına 3 Temmuz'a kadar izin verdi.
Sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak MKE Ankaragücü, kamp çalışmalarını ise Bolu'da yapacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarının programı daha sonra belli olacak.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak.
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