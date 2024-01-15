MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor
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15 Ocak 2024 13:57
Son güncelleme 15 Ocak 2024 14:21
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı (yarın) Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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