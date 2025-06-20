MKE Ankaragücü'ne sponsor desteği geldi

'BU BİRLİKTELİĞİN BAŞARILI BİR SEZON İLE TAÇLANMASINI DİLİYORUM'

MKE Ankaragücü, Single Development ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine; MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ile Single Development kurucusu Anıl Ersoy katıldı.MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, imza töreninde yaptığı açıklamadadedi.Single Development kurucusu Anıl Ersoy ise bugün burada sadece bir sponsorluk anlaşmasını duyurmadıklarını; ortak bir vizyonu, değeri ve hedefi birlikte imza altına aldıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmalarının ardından, sponsorluk anlaşması imzalanarak Anıl Ersoy'a 06 numaralı Ankaragücü forması takdim edildi