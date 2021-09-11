Miralem Pjanic'ten Beşiktaş'ta ilk maçında ilk asist

Miralem Pjanic'in ilk maç performansı 🦅



✨68 dakika

✨1 asist

✨4 şut pası

✨3 top kapma

✨3 pas arası

✨%82 pas isabeti

✨1 yaptığı faul

✨3 kendisine yapılan faul

✨1/4 isabetli orta

✨1/3 hava topu kazanma

✨7/12 kazandığı ikili mücadele pic.twitter.com/GPTm01QS0O



— Sporx (@sporx) September 11, 2021

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Miralem Pjanic'in performansını merak ediyordu. Barcelona'dan transfer edilen Pjanic, Beşiktaş kariyerine oldukça hızlı başladı.Siyah-beyazlı takıma gelir gelmez, ilk 11 başlayan Miralem Pjanic, Beşiktaş orta sahasının önemli ismi olacağını gösterdi. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Michy Batshuayi'ye inanılmaz bir pas veren Pjanic, Belçikalı takım arkadaşının gol atmasını sağladı.Daha top gelmeden Batshuayi gören ve hemen pasını atan Pjanic, Beşiktaş kariyerindeki 7. dakikada asist yaparken, taraftarları da fazlasıyla mutlu etti.Öte yandan Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırarak, siyah-beyazlı takımda ilk golünü attı.Devre arasında Miralem Pjanic'i değerlendiren Rıdvan Dilmen "Miralem Pjanic daha Beşiktaş semtine yeni gelmiş, itiraz ediyor ve oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu çok olumlu bir şey. Ümraniye'ye gideceğim, merak ediyorum neler oluyor orada. Oldukça istekliler. İlk yarıda Pjanic - Batsuhayi pas bağlantısını gördük. Bunu PSG'de veya Manchester United'da da görsem şaşırmam. Seviyeyi çok yukarı taşıdılar." ifadelerini kullandı.