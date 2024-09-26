Rus ekiplerinden CSKA Moskova, serbest statüde olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu.



34 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Miralem Pjanic, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC forması giymişti.



Sharjah formasıyla 61 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.



BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYDİ



Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.



BARCELONA 60 MİLYON EURO ÖDEDİ



Barcelona 2020-21 sezonu başında Pjanic'i Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve 1 yıl sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamıştı.



