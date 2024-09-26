Miralem Pjanic, imzayı attı!

Rus ekibi CSKA Moskova, serbest statüdeki Miralem Pjanic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Sharjah FC'de forma giymişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Miralem Pjanic, imzayı attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2024 19:41
Rus ekiplerinden CSKA Moskova, serbest statüde olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Miralem Pjanic, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC forması giymişti.

Sharjah formasıyla 61 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYDİ

Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.

BARCELONA 60 MİLYON EURO ÖDEDİ

Barcelona 2020-21 sezonu başında Pjanic'i Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve 1 yıl sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery