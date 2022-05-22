Miralem Pjanic'e transfer kapısı kapandı!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Miralem Pjanic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Barcelona'dan siyah beyazlılara kiralanmıştı. Kartal'da beklentilerin altında kalan Pjanic, beklenen performansı sergileyemedi.



Boşnak orta saha, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesinin sona erdiğini açıklamış ve taraftarlara veda mesajı yayınlamıştı. Barcelona ile 2024 yılına kadar daha anlaşması bulunan Pjanic, Katalan devine geri dönecek. Ancak teknik direktör Xavi'nin yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediği belirtildi.



SPALETTI KAPILARI KAPATTI



İspanya'da kalmayacak olan Pjanic'in adı İtalya'nın dev takımlarıyla anılıyor. İtalya Ligi ekiplerinden Napoli ve Inter'in başarılı oyuncuyla ilgilendiği basına yansımıştı. Özellikle Napoli'nin yıldız oyuncu için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyordu.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic'e Napoli kapıları kapandı. Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Pjanic ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Spalletti, "Pjanic olağanüstü bir oyuncu. 40 metreye rahatça top atabilen, serbest vuruş kullanan çok tehlikeli bir futbolcu. Kadroda böyle oyunculara her zaman ihtiyacınız var çünkü her türlü planı hazırlayabilirsiniz. Ancak bizim elimizde bu işi en iyi şekilde yapan Stanislav Lobotka var. Onunla mutluyuz" ifadelerini kullanarak Pjanic transferine ret verdiğini duyurdu.



