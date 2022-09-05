Miralem Pjanic'e BAE'den teklif

Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldiği öne sürüldü.



3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Sharjah, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Barcelona'nın kapısını çaldı. Sharjah, Pjanic'e de 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.



SON KARAR PJANIC'İN



Barcelona'nın, Bosnalı orta saha oyuncunun gidişine hazır olduğu ancak transfer için son kararı Pjanic'in vereceği belirtildi.



BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST YAPTI



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 26 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 4 asist yaptı.





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