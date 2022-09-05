Miralem Pjanic'e BAE'den teklif

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Sharjah'ın Miralem Pjanic için Barcelona'ya teklif yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Miralem Pjanic'e BAE'den teklif
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05 Eylül 2022 19:31
Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldiği öne sürüldü.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Sharjah, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Barcelona'nın kapısını çaldı. Sharjah, Pjanic'e de 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

SON KARAR PJANIC'İN

Barcelona'nın, Bosnalı orta saha oyuncunun gidişine hazır olduğu ancak transfer için son kararı Pjanic'in vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, 26 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 4 asist yaptı.

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