Miraç Türkyılmaz: 'Attığım gol unutulmaz'

Ofspor'un kaydettiği tek golde imzası olan Miraç Türkyılmaz, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Miraç Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık ama skoru koruyamadık. Onun haricinde elimizden gelen her şeyi yaptık. En azından Trabzon'dan buraya gelenlere mahçup olmadık. İnşallah bunu lige de yansıtır ve hak ettiğimiz yere tırmanırız. İyi mücadeleydi ama olmadı. Galatasaray'ı tebrik ederim. İnşallah onlar için de iyi olur." dedi.



Miraç ayrıca, "Topun gidişini görünce şaşırdım. Çok iyi vurdum. Golü görünce kulübeye doğru koştum. Unutulmaz bir anı oldu benim için." ifadelerini kullandı.





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