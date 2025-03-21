Mimovic asist yaptı; Avusturya ve Sırbistan yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Sırbistan'ı konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mimovic asist yaptı; Avusturya ve Sırbistan yenişemedi
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21 Mart 2025 00:51
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti. 

Ernst-Happel Stadyumun'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 
Avusturya'nın golünü 37. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Sırbistan'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.

MIMOVIC ASİST YAPTI

Fenerbahçeli futbolcu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞ 23 MART'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Sırbistan'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

 

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