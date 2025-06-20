Milos Kerkez Liverpool'da! Taraflar anlaştı, resmiyet kazanıyor

Premier Lig devi Liverpool, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atıyor.



İngiliz kulübü, Macar sol bek Milos Kerkez'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.



Liverpool'un bu transferi, mayıs ayından bu yana planladığı ve ön hazırlıklarını yaptığı biliniyordu. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından uzun vadeli sözleşmeye imza atacak.





20 yaşındaki Kerkez, geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.



