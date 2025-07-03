Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, peş peşe 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

calendar 03 Temmuz 2025 21:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, peş peşe 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu oldu
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Kuzey, final yarışında 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle birinci oldu ve erkekler 1500 metre serbestte üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 3'e (2 altın, 1 bronz) çıktı.

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