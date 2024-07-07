Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 kotası aldı

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 kotası aldı
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07 Temmuz 2024 20:13
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Şampiyonası'ndaki erkekler 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği 1:58.20'lik derecesiyle B barajını geçen Berke, Dünya Su Sporları Birliğinin davetiyle kotaya hak kazandı.

Berke'nin, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstü kategorisinde de yarışacağı belirtildi.

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