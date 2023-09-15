Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya'ya transfer oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 17:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadrosunda yer alan Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

Japonya temsilcisinden yapılan açıklamada, son olarak VakıfBank'ta forma giyen 22 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kurobe AquaFairies'in sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen Derya Cebecioğlu, "Şu an olimpiyat elemeleri için Japonya'dayım. Şimdiden enerjinizi hissediyorum. Japonya'da olduğum için mutluyum. En kısa sürede takım için mücadele etmek ve başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery