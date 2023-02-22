Milli tenisçi Uğur Altınel'in çeyrek finalde rakibi Anders Hard

Milli tenisçi Uğur Altınel, 23 Şubat Perşembe günü çeyrek finalde İsveçli Anders Hard ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Uğur Altınel'in çeyrek finalde rakibi Anders Hard
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22 Şubat 2023 23:32
İngiltere'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Bolton Turnuvası başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ITF 2 sınıfında 3 farklı kategoriden 70 sporcunun katıldığı organizasyon 26 Şubat'a kadar sürecek.

Quad kategorisinde ilk turu bay geçen milli tenisçi Uğur Altınel, 23 Şubat Perşembe günü çeyrek finalde İsveçli Anders Hard ile karşılaşacak.

 

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