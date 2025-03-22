Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral idmana çıkmadı

A Milli Takım'da Kaan Ayhan ile Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral idmana çıkmadı
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22 Mart 2025 12:39
Son güncelleme 22 Mart 2025 12:42
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarıyla tamamlandığı belirtildi.

Vincenzo Montella, antrenman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

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