Milli sürat patenci Furkan Akar'dan Türkiye rekoru

Çin'de devam eden Short Track Dünya Kupası'nda mücadele eden Milli sürat patenci Furkan Akar, 3'te 500 metrede 40.879 saniye ile Türkiye rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Milli sürat patenci Furkan Akar'dan Türkiye rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 15:57
Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de devam eden Short Track Dünya Kupası 3'te 500 metrede 40.879 saniye ile Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Pekin'de devam eden organizasyonda olimpik milli sporcu Furkan Akar, 1500 metrede yarı finale çıkarken, 500 metrede ise 40.879 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Furkan Akar, yarı final mücadelesini cumartesi günü gerçekleştirecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery